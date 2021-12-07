الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة: تسرب غاز وراء انفجار أسطوانة شقة الهرم

حريق شقة
حريق شقة

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة منشية البكاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، الأمر الذي نتج عنه إصابة 4 أفراد، وتسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجريت حول الحادث، والتي تبين من خلالها أن تسرب غاز حدث بالأسطوانة، ما أدى لانفجارها وإصابة المتواجدين بالشقة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة منشية البكاري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

بعمل التحريات والفحص تبين حدوث تسرب غاز بأسطوانة الشقة مما تسبب في انفجارها ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص هم كل من: "رضا حلمي" 65 سنة، هدى مصطفى، 16 سنة، مكة محمد سعد، 4 سنوات، "أحمد محمد سعد" 6 سنوات، بنسبة حروق من 15 لـ20%، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جنوب الجيزة انفجار أسطوانة غاز منشية البكاري قسم شرطة الاهرام مباحث قسم شرطة الأهرام

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وائل لطفى

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