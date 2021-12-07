الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نجاح تجربة طوارئ بمطار برج العرب: «قنبلة على متن طائرة» (صور)

صورة من التجربة
صورة من التجربة

نجح مطار برج العرب، اليوم الثلاثاء، في إجراء تجربة طوارئ واسعة النطاق، حيث تم الإعلان عن وجود قنبلة على متن طائرة عابرة للأجواء.

وبعد تنفيذ التجربة والمشاركة الفعالة لكل الجهات الداخلية والخارجية والتعاون الناجح فى المطار وقامت سلطة الطيران المدنى بالإشادة بمطار برج العرب على المجهود المبذول  من جميع الجهات المشاركة. 

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 تجربة طوارئ بمطار برج العرب

يأتي ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة فى التدريب المستمر على إدارة الأزمات ومواجهتها بمعايير عالية الجودة تحرص الشركة المصرية للمطارات على زيادة  قدرة مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة فى كل المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات ومن هذا المنطلق. 

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 تجربة طوارئ بمطار برج العرب

وتضمنت  التجربة مشاركة جهات خارجية مثل مركز عمليات الطوارئ بالمحافظة ، مديرية الأمن، إدارة المرور والحماية المدنية، الأوقاف، الكنيسة، وزارة الصحة، المستشفيات.

وأجريت تجربة الطوارئ تحت إشراف سلطة الطيران المدنى المصري و الشركة المصرية للمطارات ممثلة فى قطاعى المطارات والمطابقة والسلامة.

وتضم خطة طوارئ للمطار مجموعة من سيناريوهات لمواقف طارئة محتمل حدوثها وطرق لمواجهتها بدقة وتحديد دور كل جهة مشاركة فى المطار.

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 تجربة طوارئ بمطار برج العرب

وتهدف  خطة طوارئ الي التقليل من تأثير أى حادث فيما يتعلق بالحفاظ على الأرواح و الحفاظ على سلامة حركة الطيران و ممتلكات المطار. 
تستهدف تجنب المفاجأة ووضع أسلوب دقيق للمتابعة المستمرة التى تمكن من إستغلال الوقت وإمكانيات المطار من موارد بشرية ومعدات.

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 تجربة طوارئ بمطار برج العرب

كذلك تحديد المسؤوليات لكل الجهات المشاركة وصلاحيات إتخاذ القرار والأهم هو تحقيق التعاون بين مختلف الإدارات والجهات العاملة بالمطار.
 

تجربة طوارئ بمطار برج العرب
تجربة طوارئ بمطار برج العرب
تجربة طوارئ بمطار برج العرب
تجربة طوارئ بمطار برج العرب
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برج العرب الدولي وجود قنبلة على متن طائرة طائرة عابرة للأجواء برج العرب سلطة الطيران إدارة الازمات

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وائل لطفى

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