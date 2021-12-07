مصرع مواطن صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبحيرة

لقى مواطن مصرعه، الثلاثاء، متأثرًا بإصابته إثر اصطدام قطار الركاب القاهرة الإسكندرية به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بجوار الكوبري العلوي بدمنهور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، باصطدام قطار الركاب القاهرة الإسكندرية بأحد الأشخاص أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المارة بالقرب من مزلقان الكوبري العلوي بدمنهور، مما تسبب في وفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين لمأمور قسم شرطة دمنهور بالمعاينة والفحص وفاة (أحمد عبدالعظيم أبوقرقورة، ٦٥ سنة، مقيم بعزبة أبوقورة مركز دمنهور).

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.