تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد توجية له تهمة الاتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية.

البداية جاءت بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد قيام أحد الأشخاص بالاتجار فى الأقراص المخدرة متخذًا من مسكنه بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة النقيبين مهند صفوت وأحمد جمعة معاوني مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط المتهم وبحوزته "بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار، 400 قرص مخدر، مبلغ مالى - هاتف محمول"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.