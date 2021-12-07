الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الاتصالات»: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة

الاحتفالية
الاحتفالية

عقدت وزارة العدل، اليوم، احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفلوبمنت.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي.

أوضح طلعت أن المنصة ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، إضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقي، فضلاً عن التسهيل على الشركات والمتقاضين من أصحاب الشركات خارج مصر، لافتًا إلى أن الإطلاق يأتي تكريسًا للتوجه الاستراتيجى للدولة للحاق بركب التطور من خلال تبني التكنولوجيات الرقمية فى تقديم الخدمات للتيسير على المواطنين، واستعرض أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها.

وأوضح الجهود المبذولة لإطلاق المنصة التى شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية فى ديسمبر الماضى؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين الكترونيا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات، وكذلك تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلا عن توريد الأجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة إنترنت آمنة للمحاكم؛ لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بتقديم أوراق الدعاوي إلكترونيًا، وإتاحة الخدمة الخاصة بالتقاضي عبر شبكة الانترنت، إضافة إلى توفير الربط مع مجمع الوثائق المؤمنة.

وزير الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراءات التقاضي المستشار عمر مروان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحاكم الاقتصادية الوثائق المؤمنة مجمع الوثائق المؤمنة

رئيس التحرير

وائل لطفى

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس غدٍ الأربعاء: رياح مثيرة للأتربة

«الصحة» تكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

كأس العرب.. الجزائر تتقدم على مصر بهدف فى الشوط الأول

الإسكندرية تعطل الدراسة وتؤجل امتحانات «رابعة ابتدائى»

وزارتا العدل والاتصالات تطلقان منصة التقاضى الإلكترونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

لواء. محسن الفحام

مناهضة العنف ضد المرأة

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون