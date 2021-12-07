«الاتصالات»: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة

عقدت وزارة العدل، اليوم، احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفلوبمنت.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي.

أوضح طلعت أن المنصة ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، إضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقي، فضلاً عن التسهيل على الشركات والمتقاضين من أصحاب الشركات خارج مصر، لافتًا إلى أن الإطلاق يأتي تكريسًا للتوجه الاستراتيجى للدولة للحاق بركب التطور من خلال تبني التكنولوجيات الرقمية فى تقديم الخدمات للتيسير على المواطنين، واستعرض أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها.

وأوضح الجهود المبذولة لإطلاق المنصة التى شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية فى ديسمبر الماضى؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين الكترونيا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات، وكذلك تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلا عن توريد الأجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة إنترنت آمنة للمحاكم؛ لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بتقديم أوراق الدعاوي إلكترونيًا، وإتاحة الخدمة الخاصة بالتقاضي عبر شبكة الانترنت، إضافة إلى توفير الربط مع مجمع الوثائق المؤمنة.