الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد طلاب جامعة السويس يزور مشروع الدلتا الجديدة

وفد من طلاب جامعة
وفد من طلاب جامعة السويس لزيارة مشروع الدلتا الجديدة

زار وفد من طلاب جامعة السويس رفقة المقدم عمرو حسانين، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة وطاقم مشرفين من الجامعة منطقة الدلتا الجديدة بمنطقة الحمام شمال مصر.

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واصطحب المسئولون الوفد في جولة تعريفية، أوضح القائمون على العمل خلالها أن المشروع يهدف إلى معالجة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 500 ألف فدان تضاف للرقعة الزراعية المصرية ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المشروع في 30  يونيو 2022.

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وقال رئيس جامعة السويس الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، إن الجامعة حريصة على مشاركة طلابها في هذه الزيارات لتعريفهم بإنجازات الدولة المصرية في مختلف قطاعات التنمية.

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وأضاف الشرقاوي أن فكرة تنظيم مثل هذه الزيارات تعد بمثابة درع واق يتصدى لأسهم مروجي الشائعات ممن لا يريدون بمصر وشعبها خيرًا.

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وأوضح رئيس جامعة السويس أن زيارة أبناء مصر من الشباب لمثل هذه المشروعات العملاقة يبعث في نفوسهم الثقة والطمأنينة في مستقبل مصر القادم بمشيئة الله.

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تأتي تلك الزيارة في إطار خطة الجامعة لتنمية روح الولاء والانتماء بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري برعاية الاستاذ الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي.

مصر العسكري طلاب مجلس الوزراء لقاء السويس جامعة السويس

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وائل لطفى

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