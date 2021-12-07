الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2577 مخالفة متنوعة خلال حملات مرورية بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية

شنّت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2577 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارُا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2577 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 839 انتظارا خاطئا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1341 مخالفة متنوعة من بينها ضبط 44 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و15 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 30 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 24 دراجة غير مرخصة، وتحرير 10 مخالفات ملصقات، و272 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 27200 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 12 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 15 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3500 جنيه مصالحات.

لإدارة العامة لمرور القليوبية حملة السيارات المخالفة بدون رخصة قيادة

رئيس التحرير

وائل لطفى

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