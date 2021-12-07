الانتقام الأعمى.. عامل يحرق شقيقته وزوجها ورضيعتهما في سوهاج

قرر عامل الانتقام من شقيقته التي خرجت عن طوع الأسرة، بحسب اعتقاده، وتزوجت من حبيبها دون رغبتهم وأوهمها بعد إنجابها رضيعة أنه سامحها على زواجها واستغل تواجده في منزلها وأشعل النيران فيها وأسرتها أحياء لينهي حياتهم بطريقة بشعة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وواجهته بالتحريات التي أشارت لارتكابه الجريمة فأقر بها وأكد نيته قتل شقيقته وزوجها ورضيعتهما بدافع الانتقام.

تعود تفاصيل الواقعة بعدما اعتادت المجني عليها، الخروج من المنزل الكائن بقرية تابعة لمركز أخميم، بصفة متكررة دون علم أسرتها، الأمر الذي أدى إلى خلافات نشبت بينها وبين شقيقها، والتي استمرت قرابة العام، حتى هداها تفكيرها إلى الهروب من المنزل والزواج بشاب يدعى "أحمد.ا" الذي ارتبطت به عاطفيًا خلال فترة خروجها من منزل أسرتها، لينزل الخبر كالصاعقة على أخيها على عكس رغبتهم بهذا الزواج لتتحول الخلافات بينها وبين شقيقها إلى انتقام غزت نيرانه العصبية والغيرة، حتى توعدها هي وزجها بالموت أكثر من مرة.

مرت الأيام ورزقت "المجني عليها" بطفلة، ومازال الأخ "المتهم" يبحث عن طريقة يحقق بها انتقامه، واستغل يوما كان في مسكن شقيقته بالطابق السادس في إحدى البنايات في الشمالية من حي الكوثر، ودلف الى حجرة نوم شقيقته ليجد ضالته في أسطوانة غاز كانت بالحجرة، قام بفتحها على الفور ليتسرب الغاز منها، منتشرا بكل أرجاء الشقة، وقت انشغال شقيقته وزوجها، ثم قام بإشعال النيران وفر هاربا خارج الشقة لتلقى شقيقته وزوجها وابنتيهما مصيرها البشع بعدما حاصرتهما النيران من كل مكان لتلفظ شقيقته وابنتها الرضيعة أنفاسهما الأخيرة متفحمتين داخل المسكن وسط محاولات زوجها للسيطرة على الحريق والذي أصيبت بإصابات بالغة أودت بحياته في المستشفى.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس دائرة القسم.

انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن سوهاج ومساعده لقطاع الجنوب ومدير إدارة الحماية المدنية ونائب مأمور وضباط القسم، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي.

تبين وجود شخص داخل الشقة وقرر أن زوجته وابنته الطفلة بالداخل، جرت السيطرة على الحريق وإخماده والعثور على جثتين متفحمتين لسيدة وطفلة.

وتبين من تحريات الرائد محمود ذكي، رئيس مباحث قسم شرطة الكوثر والنقيب مصطفى شاكر معاون مباحث قسم شرطة الكوثر أن ذلك الشخص مالك الشقة ويدعي "أحمد. ا" 24 عامًا عامل.

نتج عن الحريق احتراق محتويات الشقة بالكامل، وأفادت والدة مالك الشقة "روحية. ف" 50 عامًا ربة منزل، أنها علمت من الأهالي بالحريق فتوجهت لابنها في المستشفى وتبين وفاته، ولم تعلل سببًا لنشوب الحريق، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

أفادت تحريات جهات التحقيق ان وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها وبعد محاصرته من قبل رجال التحقيق، اعترف المتهم بقتل شقيقته وزوجها وابنتهما الرضيعة حرقًا في سوهاج بارتكاب الواقعة.

أكد أمام جهات التحقيق أنه أحرق منزلهم بعدما تأكد من وجودهم بداخله، مضيفًا، أن الخلافات بينه وبين شقيقته نشبت منذ أكثر من عام لخروجها المتكرر من المنزل وغيابها دون عِلم أسرتها، مؤكدًا أن خلافاته مع شقيقته تطورت وزادت بعد ارتباطها عاطفيًا بشاب يدعى "أحمد.ا" وزواجها منه رغم عدم موافقة أسرتها.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة الكوثر، إلى أن المتهم كان في مسكن شقيقته بالطابق السادس في عمارات منخفضة التكاليف بمدخل الحي من الجهة الشمالية، ليلة ارتكاب الواقعة، وأنه عُثر بحجرة النوم على اسطوانة بوتاجاز منزلية، أحضرها القاتل معه وجعل الغاز يتسرب منها حتى امتلأت الشقة بالغاز ثم أشعل فيها النيران، وفر هاربًا، ليتخلّص من شقيقته وزوجها وطفلتهما الرضيعة.