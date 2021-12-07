إنهاء أعمال الصرف الصحى بمدينة مطاى فى المنيا "صور"

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، أعمال تجميل مداخل المدينة خاصة المدخل الشمالي بالطريق الزراعي مصر أسوان، بزراعة الأشجار وبناء حارة وسط الطريق، كما انتهت من أعمال توصيل الصرف الصحي بشارع الرحمة وذلك قبل البدء في أعمال رصفه.

أعمال الصرف الصحي

قال خالد عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي انتهت اليوم الثلاثاء، من أعمال تهيئة طريق الرحمة بحي جنوب المدينة لرصفه وتمت متابعة أعمال توصيل الصرف الصحي بشارع الرحمة والتي تم الانتهاء منها قبل بدء أعمال الرصف للطريق

أعمال الصرف الصحي

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه جار العمل بتهيئة شوارع حي جنوب المدينة وشارع الثورة الرئيسي بالمدينة وذلك للبدء في رصف الطرق حسب الخطة السنوية للعام المالي الحالي.

وأكد رئيس المركز والمدينة استمرار عمليات رفع المخلفات والأتربة من جانبي طريق مصر أسوان الزراعي بمدخل مطاي الشمالي من أول قرية الكفور علي طريق مصر أسوان وحتى قرية بديني وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، حيث قامت الوحدة المحلية بقص الحشائش من على جانبي الطريق وإزالتها وتهذيب الأشجار الكبيرة لتوسيع نهر الطريق وإزالة الأتربة بالتعاون مع مجلس قروي أبوعزيز والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز مطاي

أعمال الصرف الصحي

وقام سعيد محمد، نائب رئيس المركز والمدينة، بالإشراف على العمل بطريق مصر أسوان الزراعي حيث يتم تجميل المدخل الشمالي لمدينة مطاي ببناء حارة وسط الطريق وإعدادها لزراعتها وتجميلها

أعمال الصرف الصحي

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة أعمال الرصف للطرق بمدينة مطاي، والاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل مداخل المدن بالمحافظة، مشيرا إلي مواصلة الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي بتنفيذ حملات النظافة وخاصة للطرق بمداخل مطاي الشمالي والجنوبي لظهور المركز والمدينة بشكل جمالي وحضاري

أعمال الصرف الصحي

أعمال الصرف الصحي

أعمال الصرف الصحي

أعمال الصرف الصحي

أعمال الصرف الصحي

أعمال الصرف الصحي

أعمال الصرف الصحي

أعمال الصرف الصحي

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