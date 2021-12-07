الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك المعرفة المصري يعلن مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم العالي

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلن بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم، عن مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وأشار بنك المعرفة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه سيتم تنظيم جناح خاص لبنك المعرفة المصري تحت عنوان: «التعليم المصري: من الحضانة لسوق العمل»، يستعرض فيه بنك المعرفة المصري تفاصيل المشاريع المختلفة خلال رحلة التعلم في نظام التعليم الجديد، بدءًا من الحضانة مرورًا بكتب ومناهج التعليم المصري الجديد والمنصات التعليمية المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم وصولًا إلى المشاريع الجديدة لدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية.


ومن المقرر أن يتم تنظيم المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يجمع أكثر من 1000 من القادة والمؤثرين والممارسين من جميع أنحاء العالم في مجالات البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي والعمل الخيري، بهدف إجراء مناقشات ثاقبة ذات توجه عملي وتحقيق وجهات نظر واسعة النطاق لهذا الغرض لتصور مستقبل التعليم العالي.

وتابع، لمعرفة المزيد وللاشتراك في المنتدى: https://www.gfhsegypt.com/about-gfhs/.

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