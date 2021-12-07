الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ظافر العابدين: أشارك بدور رئيسي في «العنكبوت» مع أحمد السقا

ظافر العابدين ومحرر
ظافر العابدين ومحرر الدستور

عبّر الفنان ظافر العابدين عن سعادته بحصول فيلمه “غدوة” (أول إخراج وتأليف له) علي جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 والتي انتهت فعاليتها 5 ديسمبر الماضي وسط حفاوة كبيرة بالفيلم التونسي، وبحضور عدد كبير من الصحفيين وصناع السينما العربية.

وقال ظافر، لـ“الدستور”، إن اهتمامه بتقديم فيلم “غدوة” سواء من البداية حتى النهاية والعرض للجمهور لم يلهه عن العمل في الفن المصري سواء في الدراما أو السينما، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة يستعد لتقديم الجزء الثالث من مسلسل “عروس بيروت”، مؤكدًا أنه يقرأ عدد من السيناريوهات المختلفة الأخرى فيما لم يقرر بعد تقديمها من عدمه.

أشار العابدين إلى أنه صوّر جميع مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، مشيرًا إلى أن ما نشر عن وجودي كضيف شرف في الفيلم غير صحيح بالمرة، بينما هو أحد الأدوار الرئيسية في العمل:"أحب التواجد في السينما المصرية بشكل كبير، لكن دائمًا لا بد أن يكون العمل يقدم رسالة مهمة".

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.

أما أحداث فيلم "غدوة"، حول تدهور الحالة الصحية لبطله، الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، ويؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعد لمواجهته، إذ يؤثر الماضي السياسي لبطل الفيلم أثناء فترة حكم بن علي على حاضره.

بيرة في دور ماء أحمد بعد الفن المصري السابقة نفس الف الفيلم السينمائي الجديد جودي كبي جان مهرجان القاهرة السينمائي الدول

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