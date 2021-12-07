عمر كمال وشيماء مغربي.. فيديو يكشف بداية العلاقة بعد صور الخطوبة

نشر عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) مقطع فيديو يجمعه مع الفنانة الشابة شيماء مغربي وظهر في الفيديو عمر كمال وهو يغني ديو برفقة شيماء (مهرجان شيماء).

ويقدم الثنائي أغنية مشتركة منتصف الشهر الجاري ولا صحة لما تم تداوله عن الخطوبة بينهما وفيا للصورة المنشورة على إنستجرام وأن الصور ترويجية لأغنية صنعت خصيصا لمجاراة تريند أغنية شيماء.

علق المطرب الشعبي عمر كمال على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر بإحالته للتحقيق فى حديثه المثير للجدل خلال حفله الأخير ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال عمر كمال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بـ“فيس بوك”، إنه استبدل إحدى جمل أغنية “بنت الجيران” بـ"هشرب تمور وحليب"، بدلا من “خمور وحشيش” معلقا خلال حفله: “السعودية أرض طاهرة” ما دفعه لاستبدالها.

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا حول حديث عمر كمال خلال حفله الأخير بالسعودية والتي وصفته بالمسيء لمصر.

وجاء نص البيان كالآتي:

"مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها، فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان حيث في آخر حفلات المطرب عمركمال في المملكة العربية السعودية، حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة فقال: “أنا واقف على أرض طاهرة”.