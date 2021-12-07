وزير التموين: مخزون الزيت يكفي 5 أشهر.. وأسعار اللحمة ستنخفض

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر، مشيرًا إلى أن احتياطي القمح يكفي لأول مرة لنحو 3 إلى 5 أشهر، واحتياطي السكر يكفي 2 إلى 3 أشهر، كما أن موسم السكر القصب سيبدأ في شهر يناير المقبل وسكر البنجر في فبراير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية بتنفيذ شركة مراكز السعودية.

وأشار المصيلحي إلى أن احتياطي الزيت يكفي بين 4 و5 أشهر، فيما حققنا اكتفاء ذاتي من الأرز، ولدينا احتياطي 3 أشهر، منوها إلى أنه طرح مناقصة لاستلام الأرز ويتم الترسية خلال الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق باللحوم والدواجن قال المصيلحي، لدينا اكتفاء من الدواجن يصل إلى 97%، مشيرا إلى أنه يتم استيراد من 5 إلى 10 آلاف طن في فترة الشتاء لقيام صغار المرابين بالخروج من دورة تربية الدواجن نظرا لارتفاع التكلفة وتفوق عدد كبير من الدواجن بسبب انخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى الاستيراد قبل شهر رمضان وذلك تحسبا لارتفاع معدلات الطلب.

وأوضح المصيلحي أنه يتم توفير اللحوم الحية من خلال توقيع اتفاقية مع شركة اتجاهات السودانية على توفير اللحوم الحية والتى يتم ذبحها في مجزر أبوسمبل ويتم نقلها إلى منافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بتوفير اللحوم من خلال مشروع إحياء البتلو، فضلًا عن ما يوفره جهاز الخدمة الوطنية من خلال تربية أنواع معينة من العجول، مشيرا إلى أنه تم توفير كل احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى وبأسعار مناسبة نتيجة لتوافر السلعة.