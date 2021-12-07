الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قنصوة»: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تدعم بناء الجمهورية الجديدة

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على القضاء على كافة أشكال الفساد من منابعه، من خلال إطلاقه للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تزامنا مع بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، والذي يتزامن في التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ونواب رئيس جامعة الإسكندرية، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، ورؤساء مجالس الشركات. والقيادات الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية وفئات المجتمع المختلفة.

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وأضاف «قنصوة» أن جامعة الإسكندرية لم تكن لتنفصل عن تلك الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس، مؤكدا أن الجامعة  تقوم بمحاربة الفساد بكل أشكاله، من خلال التحول إلى جامعة محوكمة ذكية  مستدامة ذات تنافسية عالمية، فضلا عن ميكنة كافة إداراتها خلال سنتين.

وأضاف أن الجامعة تشهد الإنطلاق صوب العالمية من خلال فروع الجامعة في أفريقيا، والفروع الأخرى تحت الدراسة، فضلا عن الشراكات واتفاقيات التعاون والدرجات العلمية المشتركة مع كبرى الجامعات العالمية، لتخريج وإعداد طلاب ذو تنافسية عالمية، وتخريج جيل يعتز بمصريته قادر علي البناء والخلق والإبداع لاسيما أن مصر تمتلك حضارة عريقة يفتخر بها القاصي والداني، وتوجه قنصوة بالشكر لرجال هيئة الرقابة الإدارية علي جهودهم المضنية ويقظتهم في القضاء كل كافة أشكال الفساد من منابعه من خلال الضربات القوية التي وجهتها الرقابة الإدارية تجاه المفسدين لمنع الفساد فى جميع أجهزة الدولة ومكافحته بشتى صوره، وإتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن الحفاظ  على المال العام وجميع ممتلكات الدولة المصرية.

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تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن نشاط هيئة الرقابة الإدارية على المستويين الإقليمي والدولي، وقدمت الدكتورة مي مجيب، الأستاذ المساعد العلوم السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، بحثا شرحت فيه العلاقة بين العدالة الاجتماعية والفساد.

القيادة السياسية المصرية الجمهورية الجديدة جامعة الإسكندرية محاربة الفساد مكتبة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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