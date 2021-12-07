كوريا الجنوبية تخطط لتقديم اللقاحات المضادة لكورونا إلى القارة الإفريقية

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية تخطط لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى القارة الأفريقية التي تنتشر فيها سلالة "أوميكرون" المتحورة الجديدة بسرعة.

وأعرب النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري "تشوي جونغ-مون" - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - عن اعتزام بلاده تقديم لقاحات كورونا إلى أفريقيا في اجتماع افتراضي لوزراء التنمية والتعاون بشأن كوفيد-19 ، والذي استضافته مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "سامانثا باور".

وأكد أنه من المهم للمجتمع الدولي توفير اللقاحات ومنتجات الحجر الصحي بشكل فعال للدول النامية، قائلًا: لقد تم التأكيد مرة أخرى على أن الوصول العادل للقاحات مهم بسبب الانتشار السريع لأوميكرون، موضحا أن الحكومة الكورية الجنوبية لا تدعم اللقاحات فحسب، بل تدعم أيضًا قدرات الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وستقدم كوريا الجنوبية لقاحات كورونا إلى أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومرفق كوفاكس.

ويُشار إلى أن خطة كوريا الجنوبية هذه منفصلة عن تعهدها بالتبرع بما قيمته 100 مليون دولار أمريكي في العام المقبل لآلية التزام السوق المسبق لكوفاكس، وهي آلية تمويل تهدف إلى إتاحة لقاحات كورونا بتكلفة منخفضة لأكثر من 90 دولة نامية ذات دخل منخفض نسبيًا.

ويذكر أن تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن يُضاعف الاتحاد الأوروبي، من جهوده لدعم برامج التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة السمراء.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر الموقع الرسمي للمفوضية صباح اليوم الثلاثاء، و أكدت فيه أن الاتحاد الأوروبي يعد حتى الآن أكبر مانح للقاحات "كوفيد-19" في العالم، و شارك أكثر من 350 مليون جرعة للتبرع للبلدان في جميع أنحاء العالم، وتمت مشاركة الغالبية العظمى منها، وكان ذلك حوالي 300 مليون جرعة، عبر مبادرة كوفاكس العالمية، التي تقوم بنقلهم إلى البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.