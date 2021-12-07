الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال تتلقى 500 ألف جرعة «سينوفارم» من الصين

سينوفارم
سينوفارم

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت من الصين 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا لمساعدة البلاد في مكافحة هذه الجائحة العالمية.
ونقل موقع "راديو دالسان" الصومالي عن وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية الصومالية فوزية أبيكار نور إشادتها بخطوة الصين، خاصة أنها وصلت في الوقت المناسب". وأفاد الموقع بأن معدلات التطعيم في الصومال منخفضة مقارنة ببقية الدول الأفريقية.
وقالت الوزيرة:"نشكر حكومة الصين على الدعم الثاني المتمثل في 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا، وسوف تساعد اللقاحات في تطعيم الناس في البلاد".
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الصيني، شي جين بينج، أن الصين ستقدم مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى الدول الإفريقية.

يذكر أنه أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية، انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أنه يمكن للأشخاص الذين لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من اللقاح أخذ اللقاح الجديد (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا، والذي وافقت عليه منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بشأن الوقاية من فيروس كورونا، من خلال إتباع العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لاسيما غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، وارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة الصومالية أنها لن تسمح بدخول المسافرين الوافدين من إيران، والصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا إلى أراضيها في محاولة لإحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية  أن قرار الحظر سيطبق أيضًا على المسافرين الذين مروا على إحدى الدول المتضررة خلال الـ 14 يومًا الماضيين.

كما أوضحت أن الخطوة جاءت بعد العديد من الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمنع الانتشار المحتمل للفيروس في البلاد.

وزارة الصحة الصومالية الصين الجائحة الصومال كورونا سينوفارم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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