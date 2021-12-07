الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طن مخلل فاسد داخل مصنع بالإسكندرية

مخلل فاسد
مخلل فاسد

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع للمخللات "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع الغذائية.

وتبين حيازته كميات كبيرة من المخللات داخل عبوات بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها للبيع بالأسواق ، وبحوزته "1000 كيلو جرام من المخللات المشكلة بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

شرطة التموين لإسكندرية طن مخلل فاسد وزارة الداخلية

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