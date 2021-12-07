الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر للدول الأوروبية بكفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للدول الأوروبية لتوفير فرص عمل.

 تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة كفر الشيخ بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفير أقاربه لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام صاحب شركة تسويق سياحي، بدون ترخيص، له معلومات جنائية - مقيم بالغربية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للدول الأوروبية للعمل بها لتحسين مستوى معيشتهم والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من المُبلغ بزعم تسهيل سفر أقاربه للعمل بإحدى الدول "خلاف الحقيقة"، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

القبض السفر للدول الأوروبية نصاب مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية راغبي السفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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