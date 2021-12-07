الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 26 تاجرًا مخدرات و10 هاربين من أحكام بطوخ

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 14 قطع سلاح ناري وأبيض بحوزة عدد من المتهمين، وضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة.

وضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 26 متهم "لـ  9منهم معلومات جنائية"، وضبط 10 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ 7674 حكم قضائي متنوع.

 

 

قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية قطع سلاح نارى قطاع الأمن المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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