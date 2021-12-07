الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بالسطو على سيارة محملة بالفوسفات في أسوان

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة محملة بالفوسفات في محافظة أسوان.

 تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من أحد المستشفيات باستقبال سائق، مقيم بدائرة المركز مُصاب بعيار ناري بالجسم.

وبسؤال "أحد الأشخاص" يعمل مع المجني عليه، أقر بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل بمقطورة قيادة الـمُصاب مُحملة بخام الفوسفات وحال سيرهما بأحد المدقات الجبلية بدائرة المركز، فوجئا بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية باستيقافهما والاستيلاء منهما على "مبلغ مالي، هاتف محمول" ولدى محاولتهما الهرب بالسيارة قام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأحدث إصابة سائق السيارة المشار إليه ولاذا بالهرب دون الاستيلاء على السيارة. 

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن "الهاتفين المستولى عليهما، بندقية آلية ، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، الدراجة النارية".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

القبض أسوان الفوسفات سيارة وزارة الداخلية محافظة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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