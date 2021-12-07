الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ضربني في السنتر».. التحقيق في بلاغ طالب ثانوي ضد مدرس لغة فرنسية بالغربية

الحادثة
الحادثة

تباشر النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في محضر حرره طالب في الصف الثاني الثانوي، ضد مدرس لغة فرنسية، يتهمه بالتعدي عليه وإصابته بجروح في الجسم.

وحمل البلاغ رقم 15262 جنح قسم ثان المحلة يتهم فيه الطالب مدرس لغة فرنسية، بالتعدي عليه بالضرب داخل السنتر وإصابته بكدمات بأماكن متفرقة في جسده.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بتحرير أسرة طالب بالصف الثاني الثانوي محضراً ضد مدرس لغة فرنسية تتهمه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

النيابة العامة في الغربية الصف الثاني الثانوي مدرس لغة فرنسية محضر التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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