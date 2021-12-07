الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مطلوب للإنتربول.. ضبط صاحب مكتب توريدات أجنبي الجنسية بالقاهرة

ضبط صاحب مكتب توريدات
ضبط صاحب مكتب توريدات

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب للتوريدات العمومية اجنبي الجنسية هارب من الانتربول.

 أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب للتوريدات العمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، يحمل جنسية إحدى الدول، والمطلوب ضبطه لدى الإنتربول في قضايا "نصب واحتيال بذات الدولة" بالتردد على المنطقة محل سكنه. 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة نصب على إحدى السيدات بذات الدولة المنوه عنها فى عملية شراء منزلها، وبيعه بما يعادل ثلاثة ملايين جنيه وتمكن من الهرب.

وعثر بحوزته على "طبنجة صوت معدلة، عدد من الطلقات، عدد من الكارنيهات المنسوب صدورها إلى عدد من الجهات الرسمية المختلفة، مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات “جميعهم مزورين، جواز سفر مصرى خاص بالمتهم، 3 بطاقات رقم قومى خاصة بالمتهم بعناوين مختلفة".

كما أقر بتحصله على الطبنجة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة أجنبي الجنسية صاحب مكتب توريدات ضبط مطلوب للانتربول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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