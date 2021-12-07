مطلوب للإنتربول.. ضبط صاحب مكتب توريدات أجنبي الجنسية بالقاهرة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب للتوريدات العمومية اجنبي الجنسية هارب من الانتربول.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب للتوريدات العمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، يحمل جنسية إحدى الدول، والمطلوب ضبطه لدى الإنتربول في قضايا "نصب واحتيال بذات الدولة" بالتردد على المنطقة محل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة نصب على إحدى السيدات بذات الدولة المنوه عنها فى عملية شراء منزلها، وبيعه بما يعادل ثلاثة ملايين جنيه وتمكن من الهرب.

وعثر بحوزته على "طبنجة صوت معدلة، عدد من الطلقات، عدد من الكارنيهات المنسوب صدورها إلى عدد من الجهات الرسمية المختلفة، مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات “جميعهم مزورين، جواز سفر مصرى خاص بالمتهم، 3 بطاقات رقم قومى خاصة بالمتهم بعناوين مختلفة".

كما أقر بتحصله على الطبنجة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.