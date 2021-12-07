«بلينكين»: دعم أمريكا لسيادة أوكرانيا واستقلالها لا يزال ثابتا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها لا يزال ثابتا، جاء ذلك وفقا لبيان أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عقب مكالمة هاتفية أجراها "بلينكين" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب وكالة أنباء «أوكرنفورم» الأوكرانية.

وجاء في البيان أن "بلينكين" كرر دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي، قبل مناقشة الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين".

وأضاف أن الطرفين "اتفقا على الحاجة إلى حل دبلوماسي سلمي للصراع في دونباس والاستعادة الكاملة لسيادة أوكرانيا على حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

وكان "بلينكين وزيلينسكي" قد أجريا مكالمة هاتفية أمس الاثنين قبل اجتماع الفيديو المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحسب مكتب الرئيس الأوكراني ، نسق الجانبان الأمريكي والأوكراني مواقفهما واتفقا على مواصلة العمل المشترك والمنسق.