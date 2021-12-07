«أنا مت ورجعت تاني».. رحلة إيمان الحصري من المرض إلى الشفاء

استضافت الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة على قناة دي ام سي، مساء أمس، الإعلامية إيمان الحصري مذيعة برنامج مساء DMC، التي عادت للأضواء مجددا بعد محنتها الكبيرة التي آلمت بها.

وتحدثت الحصري خلال الحلقة عن فترة مرضها، وأسباب تدهور حالتها الصحية، وكواليس رحلة علاجها داخل مصر وسفرها إلى ألمانيا لتستكمل رحلة علاجها هناك.

- البداية خطأ طبي



قالت إيمان الحصري أن حياتها كانت تسير بشكل طبيعي للغاية قبل تعرضها للوعكة الصحية، لتدخل إلى غرفة العمليات، ولكن يشاء القدر أن يحدث لها خطأ طبي كبير في الأمعاء والقولون، الذي أدخلها في دوامة بعد ذلك لعدة أشهر، وقالت "المشكلة مكنتش خالص في العملية، ولكن في الخطأ الطبي الذي حصل خلالها، والطريقة التي تم بها التعامل مع الخطأ الطبي، والمهزلة التي اتعرضت لها، لو كان تم اتخاذ إجراءات صحيحة مع الخطأ الطبي، كان مش هيحصل كل المضاعفات الكتيرة التي حصلت بعد كده".

- 7 عمليات في 21 يوما



وقالت الاعلامية إيمان الحصري خلال اللقاء أنها أجرت 7 عمليات جراحية في فترة 21 يوما فقط، وفي كل مرة كان الوضع يسوء بشكل أكبر.

وقالت خلال اللقاء ان الخطأ الطبي الذي تعرضت له في العلمية التي أجريتها، حدثت بعده عدة أخطاء أخرى في كل العمليات التي تمت لها، وحدث لها تسمم في الدم مما صعب الأمور على الأطباء بشكل أكبر.

- تحية لأطباء مستشفى وادي النيل



ووجهت إيمان الحصري تحية خاصة الى الفريق الطبي في مستشفى وادي النيل، لأنهم أنقذوا حياتها حتى قبل سفرها لاستكمال رحلة العلاج في ألمانيا.

وقالت: “قعدت حوالي 3 شهور في مستشفى وادي النيل، منهم شهر كامل ـو ازيد كمان في الرعاية المركزة، بسبب حالة تسمم الدم التي أصابتني، انا مت ورجعت تاني وبفضل أطباء مستشفى وادى النيل انا كان زماني مت”.

- طلب الدعاء فقط



قالت انه في فترة من فترات مرضها ، قام الطبيب المعالج لها بإبلاغ اشقائها أنه أنهى كل شيء من الناحية الطبية معها وطلب منهم الدعاء فقط لها وكانت تلك الكلمة لها وقع قاسي جدا علي العائلة بأكملها.



- بنج كلي وتدهور الحالة الصحية



وقالت أنها في معظم الأوقات كانت تريد ان تأخذ بنج كلي حتى لا تشعر بالألم الشديد.

وأضافت إيمان الحصري خلال لقائها ان حالتها الصحية كانت تتدهور بعد كل عملية جراحية تجريها، ولكنها هي وعائلتها لم يفقدوا الأمل مطلقا طوال فترة مرضها قائلة: "كنت بقول لأخواتي اكيد اللي أنا فيه ده كابوس بس كنت بصبر بشكل كبير وكان عندي امل كبير في ربنا، اخواتي وبنتي كانوا معايا طول فترة مرضي، وكان عندي همي إني ممكن أسيبهم، وأخواتي كانوا بيسمعوا من الأطباء إني مش هكمل، وبدأوا يجبيوا حد لبنتي يمهد لها إني ممكن مكنش موجودة".

- أصعب يوم خلال رحلة المرض



وقالت : “إن أصعب يوم في فترة مرضي كان يوم انتقالي من عناية مركزة في أحد المستشفيات إلى العناية المركزة بمستشفى وادي النيل، كنت بسمع إني مش موجودة، وكانت كل حاجة بايظة فيا من الناحية الطبية، والمؤشرات الحيوية من ضربات القلب ومعدل السكر والأكسجين والضغط، كان فيها مشكلة كبيرة، و اتعمل لي نقل دم وبلازما، وكل ده كانت محاولات تخليني عايشة، لما دخلت العناية المركزة في وادي النيل قعدت فيها أكثر من 20 يوم".

- التحرك بالأجهزة الطبية



و أضافت الإعلامية أن من أكثر الأشياء الصعبة في المرض، إن الفرد لا يكون حرا، وعندما كانت تتحرك كانت تتحرك بالأجهزة، حتى تظل على قيد الحياة، وقالت كنت بقعد أتخيل إني كنت بقدر أمشي لوحدي، وأعمل كل حاجة لوحدي، وفجأة المرض والتعب خلاني مش قادرة أعمل حاجة، وقعدت فترة طويلة لا أتناول الطعام فيها، والتغذية انت تتم عن طريق الأنابيب، إحنا عندنا نعم كتيرة الواحد مش بيحس بيها انا كان لازم اتحرك بالاجهزة عشان افضل عايشة".

- السفر إلى ألمانيا



قالت إيمان الحصري، إنه تم ارسال جميع اوراقها لأكثر من دولة لأخذ الرأي الطبي وكان الرد انه يمكن نجاح حالتها في ألمانيا، وبالفعل سافرت للخارج بعد تحديد موعد العملية في ألمانيا، كما تم تحضيرها للعملية لمدة أسبوعين قبل إجرائها.

وقالت مضيت على إقرار إن العملية قد تؤدي للوفاة، خاصة وأنني أجريت عدد كبير من العلميات الخاطئة، والعلمية لم تكن اختيارية، وكان من الضروري إجرائها لكي أعود للحياة الطبيعية، ودخلت عملت العملية، واستمرت 7 ساعات، وبعدها بدأت لشعر بالتحسن، وأبلغوني أن العملية نجحت بنسبة 100%.