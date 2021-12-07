الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: التدريب المصري الإفريقي بقطاع التكنولوجيا يسرع من تنمية القارة

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية الدورة التدريبية الثانية للمركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي تجرى فعالياتها   هذا الأسبوع بمشاركة 12 دولة إفريقية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص مصر علي الإسراع في خطوات التنمية بالقارة السمراء.

وقال توفيق في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، إن تلك الدورة تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرامية إلى بناء الكوادر البشرية الإفريقية في مجال تنظيم الاتصالات، وتبادل الخبرات والممارسات الفنية والتجارية مع نظرائهم بأجهزة الاتصالات في القارة الإفريقية.

 وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أيضا تتماشى تلك الفعاليات مع توجهات الدولة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في استعادة متانة علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، من خلال تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، مشيرا إلى أهمية ذلك التعاون بين دول القارة الواحدة، الذى يستهدف تنمية دول القارة.

وأشار النائب حسانين توفيق إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الهامة حاليا التي حققت فيها مصر نجاحا كبيرا، وتسعى بدورها لنقل خبراتها فيه إلي الدول الأفريقية، لا سيما وأنه من القطاعات التي تساعد على الإسراع من خطوات التنمية بمختلف الدول، متابعا، بل أصبح ذلك القطاع من القطاعات التي يعتمد عليه في تصنيف تنمية الدول.

النائب حسانين توفيق لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس الشيوخ الدورة التدريبية تنظيم الاتصالات القومي لتنظيم الاتصالات

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