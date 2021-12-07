الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تبلغ قمة أسبوع بدعم انحسار مخاوف أوميكرون

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ انتعشت
أسهم التكنولوجيا مع انحسار المخاوف بشأن سلالة فيروس كورونا أوميكرون، في حين قفزت أسهم شركات التعدين بعد أن يسرت الصين سياستها النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة بحلول الساعة 0827 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 3.1 بالمئة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع أمس الإثنين. 

وارتفعت أسهم شركات التعدين 2.6 بالمئة بعد أن خفض البنك المركزي الصيني مقدار السيولة النقدية التي يتعين على البنوك أن تكون لديها البنوك في الاحتياطيات، مما رفع أسعار المعادن بدعم آمال في دفعة اقتصادية في أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وفي الأسبوع الماضي، انتعشت الأسهم الأوروبية، وسط أشد موجة بيع لها فيما يزيد على عام بينما يترقب المستثمرون إشارات عما إذا كانت السلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا ستعوق التعافي الاقتصادي وخطط تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمائة بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه 3.7 بالمائة يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن السلالة المكتشفة حديثا.

وجرى تداول جميع القطاعات على ارتفاع، مع قيادة أسهم شركات السفر للأسهم الرابحة. 

وارتفعت قيمة أسهم إيرباص ولوفتهانزا ورايان إير بين 0.7 بالمائة و 1.7 بالمائة بعد انخفاضها بأقصى مدى يوم الجمعة في ظل مخاوف من فرض قيود سفر جديدة.

كما أسهمت أسهم النفط في صعود المؤشر القياسي مع ارتفاع 1.8 بالمائة، و ذلك بالتزامن مع تعافي أسعار الخام وسط تكهنات بأن أوبك + قد توقف زيادة الإنتاج في رد فعل لانتشار أو ميكرون.

الصين كورونا الأسهم الأوروبية التكنولوجيا أسهم التكنولوجيا التعدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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