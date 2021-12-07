الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

92 وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيطاليا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 9 آلاف و494  إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 92 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء .
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و118 ألفا و576 إصابة، والوفيات إلى 134 ألفا و287 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 99 مليونا و4 آلاف  و 759 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.


يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ويذكر أن بدأت الحكومة الإيطالية، بالعمل على "الشهادة الخضراء الفائقة" ستصبح سارية اعتبارا من أمس الاثنين في جميع أنحاء إيطاليا.

 

وأضافت المصادر أن "هناك اجراءات تقييدية جديدة وشيكة لصد الموجة الرابعة من وباء كورونا، فمع الشهادة الخضراء المحسنة، التي تخص الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم، تتغير قواعد المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والفنادق في المناطق البيضاء أيضا.

 

وتابعت: "الذين يمتلكون شهادة صالحة تثبت التطعيم أو التعافي، لا يتعين عليهم الحصول على شهادة جديدة".

 

وأوضحت المصادر أنه "اعتبارا من يوم الاثنين، سيكون هناك نوعان من شهادة المرور الخضراء في إيطاليا.. الفائقة، التي سيتم إصدارها للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم فقط، والشهادة الأولية، التي تمنح للذين يخضعون لتحاليل الكشف الجزيئية، وهي صالحة لمدة 72 ساعة".

 

ولفتت إلى أن "هذه الشهادات مفيدة من بين أمور أخرى للذهاب إلى العمل أو استخدام وسائل النقل العام، كما سيتم اعتماد بطاقة المرور الخضراء الفائقة في المنطقة البيضاء أيضا".

إيطاليا كورونا فيروس كورونا اللقاح جرعات اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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