الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على قائد سيارة مسرعة دهست طفلًا فى الوراق

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر صدمه من سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، وتم إلقاء القبض على السائق، بمنطقة الوراق في الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الوراق، أسفر عن مصرع طفل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة صدمت طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 8 سنوات، مما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

القبض سيارة مسرعة الوراق طفل الجيزة الاصابات قائد السيارة

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