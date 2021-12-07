الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بمشاركة 80 شركة.. عقد المؤتمر المصري البولندي الأول للغذاء والزراعة

السفارة البولندية
السفارة البولندية

نظم المكتب  التجاري بالسفارة المصرية  بالعاصمة البولندية وارسو  بالتعاون مع الهيئة البولندية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعية والمكتب التجاري بالسفارة البولندية في القاهرة - عبر خاصية الفيديو كونفرانس - المؤتمر المصري البولندي الأول للغذاء والزراعة. 

وشارك في فعاليات المنتدى من الجانب المصري  المستشار تجاري عصام النجار رئيس المكتب  التجاري المصري بوارسو وممثلين عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ومركز البحوث الزراعية، ومبادرة محاصيل مصر والهيئة العامة للتنمية الصناعية والبنك الزراعي المصري وجمعية رجال الأعمال المصرية الإفريقية.

ومن الجانب البولندى ممثلين عن السفارة البولندية في القاهرة ومركز الدعم الوطني للزراعة، ووزارة الزراعة والتنمية الحضرية وبنك التنمية الوطني وجامعة وارسو لعلوم الحياة والغرفة التجارية البولندية واتحاد منتجي البطاطس واتحاد مربي الماشية ومنتجي الألبان ورابطة موزعي الخضروات والفاكهة وجمعية المنتجات الغذائية وأكثر من 80 شركة بولندية متخصصة في مجال الغذاء.

واستعرضت فعاليات المؤتمر مجالات التعاون الممكنة بين مصر وبولندا لتنمية الصادرات والاستثمارات المشتركة والتي تتضمن مشروعات  الصوب الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية وتجهيز المعامل الزراعية والتجفيف غير الحراري للمنتجات، بالإضافة الى فرص التعاون الاستثماري بين مصر وبولندا بدول القارة الإفريقية. 

وأشاد الجانب البولندي بالتطورات الإيجابية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا وجود فرص حقيقية للتعاون بين مصر وبولندا  في عدد كبير من المجالات، حيث يجري الانتهاء من اتفاق للتعاون في مجال البحوث الزراعية وتنمية الثروة السمكية بين البلدين.

التجارة والصناعة المؤتمر المصري البولندي مصر التعاون مع بولندا الغذاء والزراعة 2021

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