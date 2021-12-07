الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ«عربة كارو».. تفاصيل ضبط عاطلين حاولا سرقة «تروسيكل» في البدرشين

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطلين، لسرقتهما مركبة  «تروسيكل» بعد مطادرتهما من جانب عدد من المواطنين، في منطقة البدرشين.

وكان مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا يفيد ضبط شخصين لمحاولتهما سرقة «تروسيكل» من أمام مصنع بطريق المريوطية.

و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتبين أن عاطلين حاولا سرقة «التروسيكل»، إلا أن مالك مصنع مجاور اكتشف أمرهما، وتمكن وآخرين من مطاردتهما بسيارته، حيث حاول المتهمان الفرار بواسطة عربة «كارو» خاصة بهما، وخلال مطاردتهما تعرضت سيارة مالك المصنع لتلفيات.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عربة كارو البدرشين تروسيكل عاطلين ضباط المباحث

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وائل لطفي

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