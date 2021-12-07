قبل رأس السنة.. افكار ديكورات مبتكرة لزينة عيد ميلاد 2022

أيام ونستقبل رأس السنة الجديدة التي تعد مناسبة جيدة للاحتفال مع الأهل والأحباب، ووفقا لموقع digsdigs، نرصد مجموعة من الديكورات الخاصة بالاحتفالات.

شجرة عيد الميلاد مع الزخارف والأضواء البيضاء والفضية المتضخمة وغطاء قاعدة شجرة بيضاء متماسكة رائعة.

تعتبر سلسلة الإكليل المنسوجة الملونة إضافة جميلة وجريئة لديكورك ، خاصة إذا كنت تحب الألوان الجريئة.

يُعد إكليل عيد الميلاد الخفيف المترابط الملون إضافة جميلة لديكورك وهو حل مشرق وممتع لقضاء العطلات.

قبعة صغيرة رمادية اللون بها ندفة ثلجية صغيرة وكرة صغيرة و التي تبدو شبيهة بالشتاء.

كوب صغير متماسك باللونين الأحمر والأبيض مع أعشاب من الفصيلة الخبازية في الأعلى هو زخرفة أو زينة عيد الميلاد اللطيفة التي يمكنك صنعها بنفسك.

وسادة بنمط إسكندنافي باللونين الأحمر والأبيض فكرة رائعة لديكور العطلة ، ويمكنك شراؤها أو صنعها بنفسك.

تنورة سداسية أنيقة باللونين الأبيض والبني ستجعل شجرتك أكثر أناقة وأناقة.

تنورة شجرة بيضاء مضفرة مع بطانة حمراء جريئة منقوشة فكرة أنيقة لشجرة عيد ميلاد تقليدية.

يُعد المنسوجات البيضاء فكرة إبداعية للغاية لإخفاء قرحة العين وجعل شجرتك أشبه بالعطلة.

يُعد إكليل النجمة البيضاء المتماسكة مع خيوط فكرة لتصميم شجرة عيد الميلاد، يمكنك استخدامها كعلامات هدايا.

أشجار عيد الميلاد والغزلان مليئة الحلوى وغيرها من الحلويات مدهشة لديكور.

أكواب عيد الميلاد المشرقة والباستيل المتماسكة هي زخارف عطلة رائعة ومذهلة لقضاء العطلات وتبدو مبدعة للغاية.

أكاليل متماسكة مشرقة هي ديكور سهل ومناسب للميزانية لعيد الميلاد وستضيف القليل من الألوان إلى مساحتك.

جوارب بيضاء كبيرة الحجم مع الفراء الصناعي والخرز والشرابات لجلب روح الكريسماس إلى منزلك.

سترة صغيرة منقوشة بالأخضر والأحمر والأبيض.