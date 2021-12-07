الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل رأس السنة.. افكار ديكورات مبتكرة لزينة عيد ميلاد 2022

ديكورات الكريسماس
ديكورات الكريسماس

أيام ونستقبل رأس السنة الجديدة التي تعد مناسبة جيدة للاحتفال مع الأهل والأحباب، ووفقا لموقع  digsdigs، نرصد مجموعة من الديكورات الخاصة بالاحتفالات.

شجرة عيد الميلاد مع الزخارف والأضواء البيضاء والفضية المتضخمة وغطاء قاعدة شجرة بيضاء متماسكة رائعة

شجرة عيد الميلاد مع الزخارف والأضواء البيضاء والفضية المتضخمة وغطاء قاعدة شجرة بيضاء متماسكة رائعة.

تعتبر سلسلة الإكليل المنسوجة الملونة إضافة جميلة وجريئة لديكورك ، خاصة إذا كنت تحب الألوان الجريئة

تعتبر سلسلة الإكليل المنسوجة الملونة إضافة جميلة وجريئة لديكورك ، خاصة إذا كنت تحب الألوان الجريئة.

يُعد إكليل عيد الميلاد الخفيف المترابط الملون إضافة جميلة لديكورك وهو حل مشرق وممتع لقضاء العطلات

يُعد إكليل عيد الميلاد الخفيف المترابط الملون إضافة جميلة لديكورك وهو حل مشرق وممتع لقضاء العطلات.

قبعة صغيرة رمادية اللون بها ندفة ثلجية صغيرة وكرة صغيرة هي زينة عيد الميلاد الجميلة التي تبدو شبيهة بالشتاء

قبعة صغيرة رمادية اللون بها ندفة ثلجية صغيرة وكرة صغيرة و التي تبدو شبيهة بالشتاء.

كوب صغير متماسك باللونين الأحمر والأبيض مع أعشاب من الفصيلة الخبازية في الأعلى هو زخرفة أو زينة عيد الميلاد اللطيفة التي يمكنك صنعها بنفسك

كوب صغير متماسك باللونين الأحمر والأبيض مع أعشاب من الفصيلة الخبازية في الأعلى هو زخرفة أو زينة عيد الميلاد اللطيفة التي يمكنك صنعها بنفسك.

وسادة بنمط إسكندنافي باللونين الأحمر والأبيض مثل هذه فكرة رائعة لديكور العطلة ، ويمكنك شراؤها أو صنعها بنفسك

وسادة بنمط إسكندنافي باللونين الأحمر والأبيض فكرة رائعة لديكور العطلة ، ويمكنك شراؤها أو صنعها بنفسك.

تنورة سداسية أنيقة باللون الأبيض والبني مثل هذه ستجعل شجرتك أكثر أناقة وأناقة

تنورة سداسية أنيقة باللونين الأبيض والبني ستجعل شجرتك أكثر أناقة وأناقة.

تنورة شجرة عيد الميلاد بيضاء مضفرة مع بطانة حمراء جريئة منقوشة هي فكرة أنيقة ورائعة لشجرة عيد الميلاد التقليدية

تنورة شجرة بيضاء مضفرة مع بطانة حمراء جريئة منقوشة فكرة أنيقة لشجرة عيد ميلاد تقليدية.

يُعد الغطاء المنسوج الأبيض لقاعدة الشجرة فكرة إبداعية للغاية ورائعة لإخفاء قرحة العين وجعل شجرتك أشبه بالعطلة

يُعد المنسوجات البيضاء فكرة إبداعية للغاية لإخفاء قرحة العين وجعل شجرتك أشبه بالعطلة.

شجرة عيد الميلاد البيضاء المتماسكة مع الخرز الأحمر هي زخرفة سطح الطاولة الجميلة وهي فكرة جميلة لقضاء العطلات

يُعد إكليل النجمة البيضاء المتماسكة مع خيوط فكرة لتصميم شجرة عيد الميلاد، يمكنك استخدامها كعلامات هدايا.

مجموعة متنوعة من الجوارب المحبوكة الجميلة مع رقاقات الثلج وأشجار الكريسماس والغزلان المليئة بالحلويات والحلويات الأخرى رائعة للديكور

أشجار عيد الميلاد والغزلان مليئة الحلوى وغيرها من الحلويات مدهشة لديكور.

أكواب عيد الميلاد المشرقة والباستيل المتماسكة هي زخارف عطلة رائعة ومذهلة لقضاء العطلات وتبدو مبدعة للغاية

أكواب عيد الميلاد المشرقة والباستيل المتماسكة هي زخارف عطلة رائعة ومذهلة لقضاء العطلات وتبدو مبدعة للغاية.

أكاليل متماسكة مشرقة هي ديكور سهل ومناسب للميزانية لعيد الميلاد وستضيف القليل من الألوان إلى مساحتك

أكاليل متماسكة مشرقة هي ديكور سهل ومناسب للميزانية لعيد الميلاد وستضيف القليل من الألوان إلى مساحتك.

جوارب بيضاء كبيرة الحجم رائعة مع الفراء الصناعي والخرز والشرابات رائعة لجلب روح الكريسماس إلى منزلك

جوارب بيضاء كبيرة الحجم مع الفراء الصناعي والخرز والشرابات  لجلب روح الكريسماس إلى منزلك.

سترة صغيرة منقوشة باللونين الأخضر والأحمر والأبيض

سترة صغيرة منقوشة بالأخضر والأحمر والأبيض.

ايام ونستقبل راس السنة الجديدة راس السنة الجديدة مناسبة جيدة للأحتفال مع الأهال الأهال والاحباب مناسبة جيدة للأحتفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

«لا تتحدث بالهاتف.. والسير عكس الاتجاه».. نصائح المرور لتفادى العاصفة الترابية

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة

وزير التموين: مخزون الزيت يكفي 5 أشهر.. وأسعار اللحمة ستنخفض

فى ذكرى غواص بحر النغم.. «الشريعي» الذى حرمه سائق تاكسى من «ليلة حب»

مدير مكتبة الإسكندرية: مصر حباها الله برئيس مخلص وقف مع شعبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء رفاعي

خدع «دبور الإسماعيلية» للإفلات من العقاب

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون