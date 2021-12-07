اليوم.. محكمة هولندية تصدر حكمها بشأن وزير الدفاع الإسرائيلى

تصدر محكمة استئناف في هولندا، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بارتكاب جرائم حرب وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وكان الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة قد أقام الدعوى المدنية ضد غانتس متهما اياه بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014 ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

يأتي هذا بينما تسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

لكن محكمة هولندية أدنى كانت قد رفضت قضية زيادة في يناير الماضي، حيث قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.

يذكر ان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة 6 من أقاربه.

يأتي هذا فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن تل أبيب لن تسمح لطهران بإنتاج قنبلة نووية، تزامنا مع المفاوضات المنعقدة في فيينا بين إيران والقوى العالمية حول الاتفاق النووي.

وقال غانتس في تصريح لقناة i24news إن "مفاوضات فيينا لن يتمخص عنها اتفاق نووي مع الدول العظمى لأن إسرائيل لن تسمح لإيران أن تكون نووية".

وأضاف: "دولة إسرائيل قوية وتعرف كيف تواجه الأمور، نحن نعتقد أنه لا يجب السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل دولة صديقة للولايات المتحدة وستبقى كذلك".

ولدى سؤاله عن زيارته الأسبوع الجاري لواشنطن، أجاب بأن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات والتنسيق مع الولايات المتحدة.

وغادر رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديدي بارنياع السبت إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، وفي حوزته أحدث المعلومات الاستخبارية التي ينقلها لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.