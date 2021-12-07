إصابة 3 أشخاص فى إنقلاب سيارة ملاكى بطريق الصحراوى الغربى بأسوان

أصيب 3 أشخاص أثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي،بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان، وبالتحديد بعد الكيلو ١٥ و جارى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد إنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسفر عن إصابة 3 أشخاص وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

بناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها