ٱخرها «أوميكرون».. متحورات فيروس كورونا منذ انتشاره

«أوميكرون» ليس هو أول متحورات فيروس كورونا كما إنه ليس الأخير، وترصد «الدستور» في هذا التقرير متحورات فيروس كورونا.

أوميكرون

ظهر خلال الأيام الماضية في جنوب إفريقيا تحديدًا متحور جديد من فيروس كورونا يسمى "متحور أوميكرون"، الأمر الذي أثار حالة من الزعر بين الكثير من الناس ما جعل الحكومة المصرية تتخذ كل التدابير اللازمة لتجنب تفشي المتحور الجديد.

وتصدر متحور كورونا الجديد أوميكرون محركات البحث على جوجل، بعدما حددت وزارة الصحة والسكان ، تعليماتها برفع درجة الاستعدادات القصوى بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية .

متحور دلتا

لقد وصفت منظمة الصحة العالمية متحور فيروس الكورونا المسمى "دلتا" بالمتحور الباعث على القلق، بسبب زيادة قابليته للانتشار وزيادة قدرته على التسبب في شكل حاد من المرض، فبمجرد ظهور المتحور "دلتا" والتعرف عليه، وُجد إنه ينتشر بسرعة وفاعلية .

و قد أكدت منظمة الصحة العالمية، أن متحور ر "دلتا" شديد العدوى، حوالي ضعف قدرة المتحورات السابقة عليه، ومع ذلك، فإن الاحتياطات نفسها المتَّبعة، مثل تجنب الأماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافة التباعد عن الآخرين، وارتداء الكمامات، وحب تطبيقها.

كيف ظهر متغير دلتا؟

يقول الخبراء عندما ينتشر الفيروس على نطاق واسع ويسبب عدوى كبيرة، تزداد احتمالية تحور الفيروس، كلما زادت فرص انتشار الفيروس، زادت فرص خضوعه للتغييرات.



متحور ألفا

رصد أول مرة في بريطانيا، وانتشر في ما يزيد على 50 دولة.

متحور بيتا

رُصد أول مرة في جنوب إفريقيا، بيد أنه انتشر في نحو 20 دولة أخرى، بما في ذلك بريطانيا.

متحور جاما

رصد أول مرة في البرازيل، ولكنه انتشر في ما يزيد عن 10 دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا.

وتتحور الفيروسات باستمرار، وتبدو معظم التحورات غير منطقية، حتى أن بعضها يؤذي الفيروس نفسه، بيد أن تحورات أخرى تجعل المرض أشد عدوى أو تهديدًا، بل تميل بعض التحورات إلى أن تصبح نماذج مهيمنة.