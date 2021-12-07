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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء 7-12-2021

الجنيه الإسترلينى
الجنيه الإسترلينى

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة ، سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-12-2021، خلال تعاملات البنوك، حيث سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء 7-12-2021

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في بنك مصر

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

 

 سعر الجنيه الإسترلينى في بنك مصر إيران 

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو و21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإستراينى اليوم الثلاثاء 7-12-2021

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان و جزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.

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وائل لطفي

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