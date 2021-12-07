شمس الدين: الرئيس أكد على مدى اهتمامه بذوى الهمم

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف"، والتى أقيمت، أمس، بمركز المنارة بالتجمع الخامس دعمًا لذوي الهمم، مؤكدًا أنها جاءت معبرة عن مدى اهتمام الرئيس بذوي الاحتياجات الخاصة ورغبته الجادة في توفير كل السبل الدعم الممكنة لهم.

وأشار شمس الدين، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس تطرق في كلمته لتوجيهاته التي أصدرتها لمختلف مؤسسات الدولة لدعم وتمكين ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم وتضمين كافة مشروعات حياة كريمة بالمحافظات لكافة متطلبات ذوي الهمم، والتوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين للتعامل والتواصل البناء مع أبنائنا من ذوي الهمم، كما أشار الرئيس إلى أهمية قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج أعمال تبرز قدرات ذوي الهمم.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الرئيس بما أعلنه في الاحتفالية فهو يستكمل مسيرة الدعم والتشجيع لأبنائنا من ذوي الهمم ففي عصره حصلوا على مكتسبات ضخمة منها قانون ذوي الإعاقة سنة 2018، وتخصيص عام 2019 كعام لذوي الاحتياجات، بالإضافة لاشتراط تمثيل عادل لهم بكافة مؤسسات الدولة، وتوفير نسبة لهم في المساكن التى تنشئها الدولة ونسبة 5% من العمال في أي مصلحة، وتهيئة المباني والمنشئات لتتوافق مع ظروفهم الصحية ، بالإضافة لإصدار الكارت الذكي الذي يسهل عليهم إنهاء كافة الخدمات التى يحتاجونها بكل، والدعم والتشجيع المتواصل لذوي الهمم بإقامة احتفالية "قادرون باختلاف" على مدار ثلاث سنوات متواصلة كل هذا يعكس مدى الاهتمام والتقدير الذي يكنه الرئيس لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما أظهره الحوار الأبوي بين الرئيس والشباب المشاركين في الاحتفالية، واستماعه للمشاكل التى يتعرضون لها يعكس رغبة أكيدة في تذليل كافة العقبات التي تعترضهم.

وفي السياق ذاته، رحب "شمس الدين" بقرار المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، بتكليف الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة له حت​ي يتسن له القيام بدوره المنوط به في دعم وتمكين ذوي الهم.