وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيرته السنغالية

‏ التقى وزير الخارجية ‎سامح شكري، منذ قليل، أيساتا تال سال وزيرة خارجية السنغال، على هامش المشاركة في منتدى داكار.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتباحث حول شتى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وألقى شكري كلمة خلال الجلسة العامة الأولى للمنتدى والتي عقدت تحت عنوان "القارة الإفريقية والعالم في مرحلة ما بعد جائحة كورونا".

ويشارك وزير الخارجية في فعاليات الدورة السابعة من منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا، والمنعقد بالعاصمة السنغالية "داكار"، وتنتهي أعمالها غدًا الثلاثاء.