الشاعر أحمد سويلم لرئيس «كتاب مصر»: كفاك مماطلة فى إعلان موعد الانتخابات

علق الشاعر أحمد سويلم على بيان تيار الإصلاح بالنقابة العامة لكتاب مصر الخاص بمماطلة الدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لكتاب مصر، في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإعلان موعد الانتخابات في 31 من ديسمبر الجاري.

وقال «سويلم»، عبر حسابه الشخصى بموقع «فيس بوك»: «بيان مهم للزملاء الأعزاءأعضاء اتحاد الكتاب، مضي وقت طويل لن نتعرض فيه لما يجري في اتحاد الكتاب.. تاركين الأمر إلى القضاء العادل الدي أنصفنا وأصدر حكما باتا في ٢٩ أغسطس الماضي بسرعة إجراء الانتخابات».



وتابع: « لكن رئيس الاتحاد( المنتهية صلاحيته) ظل طوال الشهور الماضية يراوغ ويماطل فرفعنا دعوي جنحة لعدم تنفيذ الحكم.. فأسرع بإعلان موعد الانتخابات في ٣١ ديسمبر الحالي.. كما رفع دعوي تفسيرية أمام القضاء الإداري ليبرر مماطلته.. وكانت أولي جلسات هذه الدعوي الأحد الماضي ٥ ديسمبر حيث رفضت المحكمة هذه الدعوي الوهمية باعتبار الحكم لا يشوبه أي غموض ولا يحتاج إلي تفسير».



واستطرد: «وكان لابد للرئيس ( المنتهية صلاحيته) أن يبحث عن حيلة أخري يعرقل بها موعد إجراء الانتخابات الذي أجبر عليه.. فماذا فعل، مدعيًا أن تيار الإصلاح رفع دعوي طعن في الانتخابات المعلن موعدها!!».



وأضاف: «وكما عودناكم أيها الزملاء علي ذكر الحقائق.. نؤكد لكم أننا لم نرفع أي دعوي طعن.. إذ كيف وفي يدنا حكم قضائي صريح بضرورة إجراء الانتخابات نتيجة جهد مضن وجلسات متعددة، حتى وفقنا الله إلى إجبار الرئيس ( المنتهية صلاحيته) على إعلان موعد الانتخابات.. كيف إذن ونحن نطالب بهذا الحق الدستوري أن نطعن عليه.. وبأي منطق نحقق ما نتمناه ثم نتراجع عنه؟».



واختتم: «أما كفاك أيها الرئيس ( المنتهية صلاحيته) تلاعبًا ومراوغة ومماطلة طوال ما يقرب من ثلاث سنوات.. أم أنك لم تجد تابعًا هذه المرة يقوم بالطعن والمطالبة بتأجيل الانتخابات.. فتلصقها بتيار الإصلاح الذي صار يضم الجمعية العمومية كافة، إنني أطالبك بنشر هذه الدعوى على الأعضاء لكي يعرفوا من الصادق ومن المراوغ.. وأخيرًا أيها الزملاء: لا تتنازلوا عن حقكم الدستَوري.. وتأكدوا أن القانون في جانبكم.. والحق معكم.. والله موفقكم».

