الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

لبنان: استقالة قرداحى تعيد الفرصة لتسويق السياحة مع دول الخليج

وزير ​السياحة اللبناني​
وزير ​السياحة اللبناني​ ​وليد نصار

أكد وزير ​السياحة اللبناني​ ​وليد نصار​ أن، هيكلية النظام العام في ​لبنان​ بعد الإنهيار الحاصل لم تعد تنفع، مؤكدا وجود منفعة كبيرة وضرورة للشراكة بين القطاع العام والخاص وعلى الدولة أن ترعى عقود مستدامة مع الجمعيات.

 

وشدد نصار فى تصريحات تلفزيونية على أن حملة "​بجنونك بحبك​" كانت ناجحة بالنسبة لنا وهي جزء من خطة طويلة نعمل عليها لدعم السياحة في لبنان، مشيرا إلى أن هدف الحملة هو عودة المغترب الى أرضه ليس فقط لأسباب إقتصادية فقط بل من أجل الوقوف الى جانب أهلهم.

 

وتابع وزير السياحة اللبنانى "توصلنا مع شركة ​طيران الشرق الأوسط​ إلى وضع خصومات يصل بعضها إلى 80% لرحلات قادمة من عدد من البلدان ضمن أول رزمة أطلقتها الوزارة لتشجيع السياحة في خلال فترة الأعياد والعرض مستمر حتى الـ10 من الشهر الحالي".

 

وأوضح نصار أن حصول بلدة ​بكاسين​ على جائزة عالمية جاء بعد جهود رئيس بلديتها وأبنائها، مؤكدا دعم الوزارة لكل الخطوات لدعم ترشيح بكاسين للحصول على هذه الجائزة، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.

 

ودعا نصار كل البلدات اللبنانية والقرى التي تمتلك مقومات سياحية أن تشارك في المعارض الدولية والجمعيات العمومية للتسويق للسياحة في لبنان.

 

وحول استقالة وزير الإعلام السابق ​جورج قرداحي​، أكد نصار أن إستقالة قرداحي قد تعيد للبنان الفرصة لتسويق السياحة في لبنان مع دول الخليج وتسهيل حركة زيارة المغتربين اللبنانيين إلى لبنان.

وزير السياحة اللبناني لبنان السياحة استقالة وزير الاعلام اللبنانى دول الخليج

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وائل لطفي

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