دنيا سمير غانم تكشف كواليس تعلم لغة الإشارة قبل حفل «قادرون باختلاف»

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم كواليس تعلمها لغة الإشارة قبل مشاركتها في حفل «قادرون باختلاف» وأقيمت أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت دنيا سمير غانم فيديو على صفحتها الرسمية بـ«انستجرام» وهي تتعلم لغة الإشارة مع أحد الفتيات وتصدرت التريند بعد مشاركتها الفيديو مع جمهورها، وعلقت: «شكرا مادونا إحدى بطلات قادرون باختلاف هي اللي علمتني لغة الإشارة على أغنية بلادي اسلمي».

ووجهت رسالة عقب انتهائها من المشاركة في الحفل أمس، حيث كتبت: «تشرفت النهاردة بالغناء أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف وسعدت وتشرفت بكلامه ليا جدا».