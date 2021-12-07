إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في رام الله صور

أضاءت بلدية رام الله في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، شجرة عيد الميلاد المجيد في حفل أقيم بميدان راشد الحدادين مقابل دار البلدية، إيذانا ببدء الاحتفالات بالأعياد.

وحضر إضاءة الشجرة، رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والدبلوماسية.

وقال اشتية، في كلمته خلال الحفل: "من أجل الصمود على أرضنا، لا بد من تعزيز ثقافة التسامح وقبول الاختلاف في مجتمعنا ومؤسساتنا التعليمية، لنكون مجتمعا تعدديا لغته الحوار".

وأضاف: "تابعنا الحدث المؤسف قرب الجامعة العربية الأمريكية في جنين أمس، وتقدمنا بالعزاء من والدي الطالب المتوفى وعائلته في قرية جبع، ونعدهم بأن القانون سيأخذ مجراه، وسنعمل كل ما هو ممكن لمنع تكرار الجريمة، وأوعزنا لوزير التعليم العالي، لعقد اجتماع طارئ مع رؤساء الجامعات المحلية، لبحث اتخاذ إجراءات لمنع العنف وتعزيز لغة الحوار والتعددية في الحرم الجامعي".

وأوضح «اشتيه»، أن هذا اليوم هو يوم فرح في قلوبنا جميعا، من رام الله رسالتنا نقول إن الشعب الفلسطيني يستحق الفرح، ليكون الفرح يوميا في حياتنا، بعد أن يكون هذا الاحتلال قد زال مرة وبلا رجعة.

وتابع: "أهنئكم باسم سيادة الرئيس محمود عباس بالأعياد المجيدة، واليوم نضيء شجرة الميلاد ليعم النور على العالم، الأعياد تجدد الفرح والإرادة في مواجهة التحديات، ونحن نعيش تحديات كبرى الاحتلال، وكورونا، والانقسام، نواجه أبشع احتلال في التاريخ، استعمار استيطاني، إحلالي، إبدالي، يقصد أرضنا، وشجرنا، وأولادنا، وشبابنا، ومياهنا، ومقدراتنا".

وأشار، إلى أن الأمر الواقع الذي يريد أن يفرضه الاحتلال الذي يحاول أن يكسر العزيمة الفلسطينية سنواجهه بالصمود والعزيمة الفلسطينية، متابعا "لن ينال منا ومن معنوياتنا بشيء، فلا الجدران تعيقنا ولا الحواجز، ولا السجون، ولا ماكنة القتل، فنحن مستمرون بعزيمة الأسرى وصمود شعبنا وتضحيات الشهداء".

واختتم اشتية كلمته قائلا "ربنا أضئ من نورك على شعبنا وخلصنا برحمتك من هذا الاحتلال، والهم، والغم، ونوّر قلوبنا بالوحدة، وصدورنا بالحرية، وليستمر نضالنا في مواجهة المحتل وأدواته الاستيطانية من أجل فلسطين حرة وعامرة وديمقراطية، ومن أجل القدس، ومن أجل العودة".

وتقدم راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، الأرشمندريت الياس عواد بالتهاني للشعب الفلسطيني لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ووجه التحية إلى أسر الشهداء والأسرى والجرحى، متمنيا إضاءة الشجرة في ساحة كنيسة القيامة والقدس فلسطينية حرة.