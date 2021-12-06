الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الصفة التشريحية في حادث سقوط أم وطفلتيها من السادس في 15 مايو

النيابة العامة
النيابة العامة

كشفت تقرير الطب الشرعي في حادث سقوط طفلتين وأمهما من شرفة الشباك بمدينة 15 مايو عن تفاصيل وأسباب وفاة الضحايا الثلاثة.

وقال التقرير إنه بعد الإطلاع على مذكرة النيابة العامة وإجراء الكشف الظاهري والصفة التشريحية لجثة الأم «أمانى موسى محمد»، الإصابات الموصوفة والمشاهدة بعموم الجثمان بالكشف الظاهرى وتشريحها بالرأس والصدر والبطن والحوض هى إصابات حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة رضية بعض منها خشن السطح أيا كان نوعها، لا يوجود لدينا فنيا ما يتنافي مع جواز حدوث الواقعة وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة.

وتعزي الوفاة إلى مجموع الإصابات الرضية بما أحدثته من تهتك بالسحايا ونزيف على سطخ المخ والمخيخ وكسر بالضلع اليمني وتهتك بالرئتين والكبد وتثبيط المراكز الحيوية بالمخ ونزيف دموعي إصابي أدي للوفاة.

وبتشريح جثمان الطفلة «ملك إبراهيم فوزى»، تعزي الوفاة إلى مجموع الإصابات الرضية بما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالسحايا ونزيف على سطح المخ والمخيخ وتكدم بالرئة اليمني والطحال وتثبيط المراكز الحيوية بالمخ ونزيف دموي إصابي أدي للوفاة.

وبتشريح جثمان الطفلة «مى إبراهيم فوزى»، تعزي الوفاة إلى مجموع الإصابات الرضية بما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالسحايا والمخ ونزيف على سطح المخ وتهتك بالطحال والرئة وتثبيط المراكز الحيوية بالمخ ونزيف دموي إصابة أدي للوفاة، وتعذر تحديد ساعة الوفاة نظرا لحفظ الجثامين بثلاجة حفظ الموتي.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغ من الأهالي بوجود جثتين في إحدى المجاورات بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة «أمانى. م- 34 سنة»، و«ملك. أ، 6 سنوات»، ونجلتها الأخرى.

وبفحص أجسادهم تبين وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من علو، وبالمعاينة تبين أن الطفلة الرضيعة مي سقطت أثناء قيام شقيقتها الكبرى بحملها بالقرب من شرفة المنزل وحاولت شقيقتها الإمساك بها فسقطت هى الأخرى وعقب مشاهدة الأم أطفالها ألقت بنفسها هى الأخرى.

 

 

النيابة العامة الطب الشرعي تقرير الطب الشرعي الطابق الخامس حادث سقوط مدينة 15 مايو كسور وكدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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