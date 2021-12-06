الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين مزقا جسد سائق توك توك بالأميرية

حبس
حبس

قررت نيابة الأميرية، الاثنين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على سائق توك توك بأسلحة بيضاء، وإحداث إصابات بالغة به بسبب أولوية المرور.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال السائق مركبة "التوك توك" الخاصة به حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين بسبب خلاف حول أولوية المرور أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدى على سالفى الذكر باستخدام أداة حادة "مفك"، إلا أن أحد أفراد الطرف الثانى تمكن من استخلاصها منه وتعدى عليه محدثاً إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلّصهما من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

سائق توك توك أولوية المرور مشادة كلامية قسم شرطة الأميرية ذمة التحقيقات جروح متفرقة بالجسم مصاب بطلق نارى

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