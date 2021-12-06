الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فودة»: سانت كاترين ستصبح قبلة السياحة البيئية والدينية في العالم

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة لمتابعة أعمال التطوير التي تتم على أرض مدينة سانت كاترين.

وتابع المحافظ ومرافقوه عملية التطوير الشاملة التي تجري على أرض مدينة سانت كاترين، من خلال حزمة من المشروعات القومية والتنموية، والتي تتم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق مشروع التجلي الأعظم، والذي يجعل مدينة سانت كاترين قبلة للسياحة البيئية والدينية.

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كما تابع «فودة» الأعمال الجارية، والتي تمثل المرحلة الأولى، والتي تتكلف 4 مليارات جنيه، ومن المزمع افتتاحها أبريل المقبل، ومنها إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، ومشروع إنشاء 580 وحدة سكنية وسياحية، ومسجدًا، وكنيسة، ومدرسة، وسوقا تجارية، بمنطقة الزيتونة.

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 مركز الزوار


كما تفقد المحافظ ومرافقوه المنطقة التى تضم مركز الزوار، والمخصص لتقديم مختلف الخدمات للسائحين، ويضم محال، ومكاتب إدارية، ومطعما وكافتيريا، والقبة السماوية، وغيرها، وكذا الفندق الجبلى، ويضم 150 وحدة فندقية، وساحة السلام، وبها «ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات و الساحة مصممة لتمكين جميع اتباع الديانات السماوية الثلاث، لمناجاة المولى عز وجل».

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وأشار، إلى أن هذه المشروعات الكبرى، والتي تقوم بها وزارة الاسكان مع كافة الاجهزة المعنية بالدولة، تأتي اتساقا مع المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين التاريخية والروحانية، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل وتحدث إلى سيدنا موسى عليه السلام، كما تضم جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتعد المدينة ملتقى للديانات السماوية الـثلاث، وتقع فى قلب محمية طبيعية، ما جعلها منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

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موقع تطوير مركز البلدة التراثية


كما تفقد المحافظ موقع تطوير مركز البلدة التراثية «تطوير المسجد القائم، وتطوير المحال القائمة، وإضافة محال جديدة، وتحويل المنطقة إلي منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط تناسب طابع المدينة».

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وتشمل المشروعات، تطوير منطقة البيوت البدوية شاملة تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، وتطوير منطقة وادى الدير، وإنشاء المنطقة السكنية الجديدة، حيث سيتم إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية، بجانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين من مركز الزوار حتي مركز المدينة، وأعمال شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، وتشمل معالجة مخرات السيول التي تم مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة بحيث تصبح عنصراً إيجابياً ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة.

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وأشاد المحافظ بالزيارة التفقدية الأخيرة التي قام بها وزير الإسكان، مؤكدًا على تعاون كافة أجهزة المحافظة فى تقديم كافة الخدمات اللوجستية، حتى يتم الانتهاء من هذا المشروع العظيم، ما يؤدى إلى انتعاش السياحة البيئية والدينية على أرض المحافظة.

ورافق محافظ جنوب سيناء، الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء طلعت عنان رئيس مدينة كاترين، والنائب سليمان عطيوى عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تعاون السيسي سياحة كاترين اجتماع سيناء سانت كاترين جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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