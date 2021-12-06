الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرس أول شجرة ضمن مبادرة صناع السعادة في دمياط

غرس أول شجرة ضمن
غرس أول شجرة ضمن مبادرة صناع السعادة

غرس اليوم الاثنين، الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أول شجرة بمحافظة دمياط، في إطار مبادرة "صانع السعادة" بمدرسة الكفراوي الرسمية للغات بادارة دمياط الجديدة التعليمية، بحضور يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية وعماد الزيات مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وأعرب "خلف" عن دعمه الكامل لتلك المبادرة مع توفير أي متطلبات لدعم وإنجاح الفكرة التي تهدف الي إدخال السعادة والبهجة داخل نفوس الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تعزيز المبادرة وتعميمها على مستوى مدارس المحافظة.

وعبّر "خلف" عن شكره وتقديره وتمنياته بالتوفيق والسداد لكل مسئول يحاول أن يقدم أي شيء لابنائنا الطلاب ولبلدنا العزيزة مصر.

وفي ذات السياق، كرّم "خلف" هويدا البيومي مديرة المدرسة لجهودها المبذولة وتوفير الاستعدادات الخاصة بالمعرض السنوي للصحافة المدرسية وتخصيص مكان بحديقة المدرسة لمبادرة صانع السعادة، متمنيا أن تكون نموذج يحتذى به لتكرار تلك المبادرة على مستوى باقي المدارس بالمحافظة.

دمياط محافظ دمياط شهدت محافظة دمياط الدكتورة منال عوض تعليم دمياط

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