إصابة شخصين جراء انقلاب دراجة نارية بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة، الإثنين، إصابة شخصين جراء انقلاب دراجة نارية على الطريق بمنطقة العياط جنوب المحافظة.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بإصابة شخصين في انقلاب دراجتهما النارية على الطريق علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان، وبالفحص تبين إصابة شابين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين أن المصابين اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت دراجتهما علي الطريق، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

حادث مروري في كفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام 9 مصابين توفى 2 منهم في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبرى بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف للمستشفى.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبرى بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع الحادث، وتبين اختلال عجلة من قائد إحدى السيارات نتج عن ذلك انقلاب سيارة تاكسي، وتصادمها مع ميكروباص مع سيارة ثالثة جيب، لينتج عن ذلك وفاة سيدة ورجل وإصابة 7 آخرين.

تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في الحادث والتعامل مع حالتهم الصحية. - الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.