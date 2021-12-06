الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر والعراق

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي  وزير الموارد المائية والري، على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين مصر والعراق، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وفدًا عراقيًا رفيع المستوى برئاسة المهندس حسين عبدالأمير بكة، وكيل وزارة الموارد المائية العراقية، وعضوية المهندس مازن داوود، والمهندس جعفر كاظم، والمهندسة سارية إبراهيم.

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