مكافحة الإرهاب في العراق: استمرار ملاحقة بقايا عصابات داعش والقضاء عليها

أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاثنين، استمرار ملاحقة بقايا عصابات داعش والقضاء عليها في جميع المناطق البلاد.

وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن بقايا عصابات داعش الإرهابية تحاول تحقيق نصر إعلامي لها ليس له واقع، من خلال محاولات تعرضها للأجهزة الأمنية ولاسيما في ديالى وكركوك". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية

وأضاف، أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية لديها تكتيك جديد سنفاجئ به فلول الإرهاب، لتطهير جميع المناطق التي تحاول داعش إيجاد موضع قدم فيها".

وأشاد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي, بالدور الكبير الذي تلعبه العشائر في مساندة الأجهزة الأمنية وعدم السماح للإرهابيين العبث بأمن المواطن".

هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق

ومنذ إعلان بغداد هزيمة التنظيم الإرهابي عام 2017 عدل داعش استراتيجيته نحو الهجمات الإرهابية الخاطفة لكن انتزاعه السيطرة على قرية يعيده لمربع السعي إلى بسط سيطرته على الأرض كما حدث بين عامي 2014 و2017.

وأكدت المصادر إن قوات خاصة في وزارة الداخلية العراقية ومقاتلي البيشمركة الكردية تمكنوا في ساعة مبكرة من فجر اليوم من السيطرة على قرية لهيبان، رغم أن المسلحين قاموا بتفخيخ بعض المنازل بعبوات ناسفة.

وذكرت مصادر أمنية أن مسلحي داعش قتلوا في هجوم منفصل أمس الأحد أربعة جنود من البشمركة ومدنيا وأصابوا ستة آخرين عندما هاجموا قرية قره سالم بشمال العراق.

وقالت وزارة شؤون البيشمركة في بيان إن الهجوم تسبب في سقوط ضحايا لكنها لم تؤكد عددهم.

والبيشمركة هي القوة العسكرية لإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأوضح عقيد في البيشمركة إن مسلحي داعش ينتهجون أسلوب الكر والفر في هجمات ليلية على مواقع القوات الكردية.

وأضاف "إنهم يتجنبون البقاء على الأرض لفترة طويلة.. وجرى إرسال المزيد من التعزيزات إلى المنطقة لمنع المزيد من الهجمات".

الدفع بطائرات هليكوبتر

وقال مصدران أمنيان عراقيان إن القوات العراقية ومقاتلي البيشمركة عززوا قواتهم اليوم الاثنين في المنطقة التي وقعت فيها الهجمات كما تم الدفع بطائرات هليكوبتر عسكرية عراقية لمطاردة المسلحين.

وتقع القريتان في منطقة نائية تطالب بها كل من الحكومة العراقية في بغداد وحكومة الإقليم الكردي الشمالي في أربيل حيث يشن تنظيم داعش هجمات منتظمة.

لكن الأمر النادر حدوثه كان سيطرة التنظيم على منطقة سكنية تقع بالقرب من طريق رئيسي، حيث تقع القرية بالقرب من طريق سريع يربط أربيل بمدينة كركوك.

الانتصار على التنظيم الإرهابي

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم الارهابي في ديسمبر 2017. وعلى الرغم من هزيمة التنظيم إلى حد كبير، يواصل مسلحوه شن هجمات متفرقة وتشكيل خلايا محدودة في أنحاء البلاد، لا سيما في الشمال.