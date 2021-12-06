الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة تاجر بالإكراه فى حلوان

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهما بسرقة تاجر بالإكراه، حيث اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من شريك بمحل للفضيات- كائن بمحافظة القليوبية، بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه على الصفحة الخاصة بالمحل ملكه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وطلب منه شراء كمية من المشغولات الفضية، على أن يتم التسليم بدائرة القسم، وحال حضوره للمكان المشار إليه فوجئ بشخصين بحوزة أحدهما سلاح نارى والآخر بحوزته سلاح أبيض قاما بتهديده والاستيلاء منه على المشغولات الفضية كرهًا عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى التوصل إلى مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما شخصان، مقيمان بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "طبنجة صوت- سلاح أبيض والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنح حلوان تجديد حبس عاطلين سرقة

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