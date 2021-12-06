الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«رياح تصل إلى عاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الثلاثاء

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كل الأنحاء، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3,5 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
الإسكندرية 21 13
وادى النطرون 21 13
طنطا 20 13
شبين الكوم 21 14
دمنهور 20 13
بلطيم 22 14
مطروح 20 12
السلوم 21 10
سيوة 20 08
بورسعيد 22 15
دمياط 22 14
الزقازيق 21 14
المنصورة 21 14
الإسماعيلية 21 12
السويس 22 14
العريش 23 12
رفح 22 13
رأس سدر 23 13
نخل 22 04
نويبع 23 15
طابا 20 13
كاترين 18 05
الطور 24 15
شرم الشيخ 27 18
الغردقة 27 16
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 11
بنى سويف 22 12
المنيا 23 09
أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
قنا 24 10
الأقصر 27 10
أسوان 28 11
إدفو 28 12
أبوسمبل 28 12
الوادى الجديد 26 10
شلاتين 28 13
أبو رماد 29 12
حلايب 27 12
رأس حدربة 27 13

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